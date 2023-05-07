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الزهزاني دعا إلى حصولهم على رخصة لمزاولة المهنة

بلطجية في تويتر بدرجة دكتور

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
بلطجية في تويتر بدرجة دكتور
المواطن - فريق التحرير

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انتقد الإعلامي سعيد الزهراني، أصحاب التعليقات والتغريدات المتطرفة عبر موقع تويتر حتى تلك التي تصدر عن أشخاص يحملون درجة الدكتوراه، مطالبًا بإلزام كل من يحمل شهادة الدكتوراه بالحصول على رخصة لمزاولة المهنة للالتزام بضوابطها وأخلاقياتها.

 

وقال الزهراني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “مع احترامي للعقلاء.. من خلال التعليقات في الأيام الماضية، أدركت أن لدينا بلطجية في تويتر بدرجة دكتور.. أسلوب وكلام شوارعي”.

وأضاف: “لذلك لابد من رخصة لمزاولة المهنة وضوابط لأخلاقيات المهنة لكل من يحصل على الدكتوراه، حتى وإن لم يعمل في القطاع الحكومي.. هؤلاء تشوه بصري في حدائق الورد!!”.

إثارة الجدل

وتفاعل مع التغريدة عدد من رواد موقع “تويتر” بعدما أثارت جدلًا واسعًا، فقال أحد المغردين: “منصة تويتر لا تحتاج إلى دكتوراه لكي نجيد فنّ الرد، فلكل شخص حرية التعبير، أما ما تصفهم بالبلطجية فهم في سلك التعليم لا تستطيع أن تفرض عليهم رأيك”.

وتساءل مغرد: “هل يحق لشخص نقد العمل التربوي وهو خارج المجال التربوي؟”.

وأضاف الباحث التربوي الدكتور محمد الضويان: “كذلك أنا أدركت أن مزاولة مهنة الإعلام أهم وأخطر من عمل من يحمل مؤهل دكتور، لذلك يجب أن يحصل كل من يدعي أنه (إعلامي) على تصريح مزاولة مهنة”.

إطار تربوي

ولفت آخر: “مع احترامي.. الدكتور يغرد داخل إطاره التربوي ولديه الوعي الفكري الناضج من تجربته لسنوات سابقة في ميدان التربية والتعليم، ويفترض أن يجند الإعلام في رفع معنويات أصحاب الرسالة وصانعي العقول من المعلمين والمعلمات ونمنع الحملات المسعورة حول تلك الرسالة العظيمة”.

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