Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد أن طالته سلسلة من الفضائح

بنك UBS السويسري يعد بتحقيق شفاف في تعثر كريدي سويس

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
بنك UBS السويسري يعد بتحقيق شفاف في تعثر كريدي سويس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وعد رئيس بنك UBS السويسري بإجراء تحقيق في قضية تعثر منافسه المحلي كريدي سويس قبل اندماجهما في مصرف ضخم جديد.

سلسلة من الفضائح

وحثت الحكومة السويسرية بنك UBS على شراء منافسه مقابل 3.25 مليار دولار بعد مخاوف بشأن وضعه المالي في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف أمريكية في مارس، إضافة إلى سلسلة فضائح لاحقت كريدي سويس في السنوات الأخيرة.

قد يهمّك أيضاً
حبس عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق

حبس عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من الـ 3 ملايين ريال

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من الـ 3 ملايين ريال

وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ يو بي اس الذي عاد للعمل مع أكبر مصارف سويسرا الشهر الماضي من أجل تولي عملية الاندماج: من الواضح تمامًا أن هذا الوضع لم ينشأ في الأسابيع الستة الماضية، ولكن في الأعوام الستة أو السبعة الماضية.

قد يهمّك أيضاً
لعبة البادل تستهوي الشباب والصغار في المدينة المنورة

لعبة البادل تستهوي الشباب والصغار في المدينة المنورة

الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة

الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة

بنك UBS السويسري يعد بتحقيق شفاف في تعثر كريدي سويس

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية آي تي أس عن إرموتي قوله خلال منتدى للإعلام السويسري في لوسيرن إن هذا التحقيق الشامل يجب أن يعود فترة طويلة إلى الوراء، مضيفًا أن المراجعة الكاملة لأسباب المشاكل في كريدي سويس أمر مهم بسبب السرعة التي تم الاتفاق بها على شرائه.

مصرف خارق

وهزت كريدي سويس سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إفلاس شركة غرينسيل المالية البريطانية، ووافق يو بي سي على شراء منافسه المحلي المتضرر مدعومًا ببعض الضمانات الحكومية السويسرية الضخمة.

وقال إرموتي إن عملية الاستحواذ ستنشئ مصرفًا خارقًا مسؤولًا عن استثمارات بقيمة 5 تريليونات دولار، ملمحًا أن عملية الاندماج قد تكتمل بحلول نهاية مايو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم