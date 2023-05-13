بنك UBS السويسري يعد بتحقيق شفاف في تعثر كريدي سويس

وعد رئيس بنك UBS السويسري بإجراء تحقيق في قضية تعثر منافسه المحلي كريدي سويس قبل اندماجهما في مصرف ضخم جديد.

سلسلة من الفضائح

وحثت الحكومة السويسرية بنك UBS على شراء منافسه مقابل 3.25 مليار دولار بعد مخاوف بشأن وضعه المالي في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف أمريكية في مارس، إضافة إلى سلسلة فضائح لاحقت كريدي سويس في السنوات الأخيرة.

وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ يو بي اس الذي عاد للعمل مع أكبر مصارف سويسرا الشهر الماضي من أجل تولي عملية الاندماج: من الواضح تمامًا أن هذا الوضع لم ينشأ في الأسابيع الستة الماضية، ولكن في الأعوام الستة أو السبعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية آي تي أس عن إرموتي قوله خلال منتدى للإعلام السويسري في لوسيرن إن هذا التحقيق الشامل يجب أن يعود فترة طويلة إلى الوراء، مضيفًا أن المراجعة الكاملة لأسباب المشاكل في كريدي سويس أمر مهم بسبب السرعة التي تم الاتفاق بها على شرائه.

مصرف خارق

وهزت كريدي سويس سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إفلاس شركة غرينسيل المالية البريطانية، ووافق يو بي سي على شراء منافسه المحلي المتضرر مدعومًا ببعض الضمانات الحكومية السويسرية الضخمة.

وقال إرموتي إن عملية الاستحواذ ستنشئ مصرفًا خارقًا مسؤولًا عن استثمارات بقيمة 5 تريليونات دولار، ملمحًا أن عملية الاندماج قد تكتمل بحلول نهاية مايو.