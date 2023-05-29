Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم

بيان سعودي أمريكي: تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان لمدة 5 أيام

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
بيان سعودي أمريكي: تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان لمدة 5 أيام
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه في يوم 29 مايو 2023م، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة – خمسة أيام – وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.

5 أيام

وأكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات. وتدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة. ويحثان الطرفين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الخمسة أيام.

قد يهمّك أيضاً
ليونيل ميسي يسعى لمعادلة إنجاز دي ماريا

ليونيل ميسي يسعى لمعادلة إنجاز دي ماريا

أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء السبت

أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء السبت

وقف طويل الأمد

‏‎كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

‏‎تُذكّر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بأنه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة