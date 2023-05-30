بيزنس إنسايدر: نيوم جنة العطلات

وصف موقع بيزنس إنسايدر مدينة نيوم المستقبلية في السعودية بأنها جنة العطلات، وذلك بتسليط الضوء على المناظر الطبيعية المحيطة بالمدينة.

وتابع التقرير: في صحراء الشمال الغربي في السعودية، بدأت الخطط لبناء مدينة ضخمة مستقبلية تبلغ قيمتها تريليون دولار في التبلور، والتي تأتي في سبيل تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على النفط، ويهدف السعوديون إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى نيوم.

منطقة جذب سياحي

وأضاف التقرير: يتم تصوير نيوم كمنطقة جذب سياحي ومركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة لكونها منتجعًا سياحيًا لقضاء العطلات والمغامرات، ويأتي ذلك في إطار خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لدفع المزيد من التغيير وجذب 100 مليون زائر إلى السعودية كل عام.

تم تصنيف نيوم على أنها نقطة جذب أساسية، وتم وصفها على موقعها على الإنترنت بأنها المشروع السياحي الأكثر طموحًا في العالم، وسيتم بناء المدينة على مساحة 10200 ميل مربع من الصحراء، ويقول المخططون إن المدينة ستعمل بالكامل على الطاقة المتجددة وسيتم الحفاظ على 95% من المناظر الطبيعية.

عوامل ساحرة

وتُعرض الشعاب المرجانية والبحر الأحمر المخفي على أنها من بين عوامل الجذب الساحرة، وتمتلك منطقة تبوك، حيث يتم بناء المدينة، أطول امتداد لساحل البحر الأحمر في السعودية، بالإضافة إلى نيوم، يتم بناء مساكن فاخرة ومنتجعات بيئية على جزر قبالة الساحل، حيث تهدف السعودية إلى جذب الغواصين واليخوت إلى المنتجعات.

والجزء الأول من المدينة المقرر الانتهاء منه هو سندالة، وهي جزيرة من المقرر أن تضم مراسي لليخوت وفنادق فاخرة، ويقول المسؤولون إنه سيتم فتحها للزوار اعتبارًا من عام 2024، حيث ستخلق الوجهة موسمًا جديدًا لليخوت الفاخرة، وهو بديل أحلام لأصحاب اليخوت الذين يرغبون في قضاء فصل الشتاء في موقع يسهل الوصول إليه.