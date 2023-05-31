تاليسكا يمنح النصر التفوق على الفتح بالشوط الأول

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منح البرازيلي تاليسكا، نادي النصر التقدم بهدف في الشوط الأول، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة في دوري روشن.
ونجح اللاعب البرازيلي في منح التفوق للعالمي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
وكان العالمي أنهى موسمه في المركز الثاني في دوري روشن، بعد تعادله مع الاتفاق يوم السبت الماضي في الجولة الـ29 من الدوري.