تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى المليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان، مبلغ المليون ريال، وذلك في أقل من يوم من انطلاقها، فيما وصل عدد المتبرعين حتى الآن 8.400 متبرع عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بحسب “قناة الإخبارية”.

وينطلق اليوم الثلاثاء، الجسر الجوي الإغاثي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى السودان، ويشمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وتضم أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان، أكثر من 1000 متطوع، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

توجيهات القيادة

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

كما وجها بتنظيم حملة شعبية عبر منصة (ساهم)، لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

من جانبه، قال المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.