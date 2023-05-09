Icon

محتجون في لبنان يطالبون باسترجاع ودائعهم في البنوك Icon الأمير البريطاني لويس يخطف الأنظار بأول مهمة ملكية Icon هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس Icon ضبط مروجي المخدرات بالرياض وإحباط تهريب القات في جازان Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى المليون ريال Icon 35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية Icon واتساب يغضب الحكومة البريطانية Icon سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى Icon موجة حر تاريخية في آسيا تهدد السكان Icon أسباب التقدم بطلب لإيقاف الرقم المميز للمنشأة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بلغ عدد المتبرعين أكثر من 8.400 عبر منصة ساهم

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى المليون ريال

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى المليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان، مبلغ المليون ريال، وذلك في أقل من يوم من انطلاقها، فيما وصل عدد المتبرعين حتى الآن 8.400 متبرع عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بحسب “قناة الإخبارية”.

وينطلق اليوم الثلاثاء، الجسر الجوي الإغاثي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى السودان، ويشمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وتضم أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان، أكثر من 1000 متطوع، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

توجيهات القيادة

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

كما وجها بتنظيم حملة شعبية عبر منصة (ساهم)، لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

من جانبه، قال المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم