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بلغ عدد المتبرعين 34.785 عبر منصة ساهم

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى الـ 10 ملايين ريال

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى الـ 10 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

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قفزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني لتتجاوز الـ 10 ملايين ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 10.004.758ريالًا، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 34.785 متبرعًا، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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