تتويج الاتحاد في الجوهرة الليلة

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الطائي اليوم، والتي ستشهد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

العميد يستضيف الطائي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 69 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

تتويج الاتحاد باللقب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي رسميًا في الجولة الماضية، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية دون رد، ويأمل في حصد نقاط مباراة اليوم، والاحتفال وسط جماهيره بالانتصار والبطولة.

ومن المقرر أن تكون هناك احتفالية تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد باللقب بعد نهاية مباراة الطائي اليوم، تشهد وجود ألعاب نارية وأغاني، مع تسلم اللاعبين الميداليات الذهبية والكأس الجديدة لدوري روشن السعودي.

وضمن العميد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وذلك بصفته ممثل البلد المضيف.