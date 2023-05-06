Icon

تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية Icon قصة “كافد” أكبر مشروع عقاري على مستوى العالم في قلب الرياض Icon المنع من التسجيل سبب خسارة الهلال للقب الآسيوي Icon الفنانة أصالة تصل لحفلها بالقاهرة على ظهر قارب Icon مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم يسلم من ضربي Icon سامي الجابر: يبقى الهلال زعيمًا للقارة وسيكون أقوى Icon عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر Icon التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير Icon لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية Icon لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لتجنب وضع التاج المرصع بالألماسة كوه آي نور

تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جرى تتويج زوجة ملك بريطانيا الثانية كاميلا، السبت، في كنيسة وستمنستر عقب تتويج تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

تاج الملكة ماري

وكاميلا البالغة 75 عاماً والمطلقة من زوجها الأول، هي الزوجة الثانية لتشارلز بعد الأميرة ديانا التي طلقها عام 1996.

ووصل الملك وزوجته من قصر بكنغهام إلى كنيسة ويستمنستر في عربة اليوبيل الماسي السوداء والحديثة يرافقهما الفرسان في دروع لامعة وقبعات من الريش.

وارتدت كاميلا الملكة القرينة لتشارلز تاجًا مستخدمًا، إذ صرح قصر بكنغهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج، وذلك لتجنب وضع التاج المرصع بالألماسة “كوه آي نور”، التي تطالب الهند باستعادتها. وبذلك ستتفادى الملكة الجديدة أزمة دبلوماسية.

تكريم للملكة إليزابيث

أما التاج التي ارتدته، كان مرصعاً بقطع ألماس كولينان الثالث والرابع والخامس، تكريماً للملكة الراحلة إليزابيث، وأضيفت إليه بعض التغييرات لتليق بالمناسبة وتعكس ذوق كاميلا.

اختيار صاحبة الجلالة لتاج الملكة ماري، يعد المرة الأولى في التاريخ الحديث التي سيستخدم فيها تاج موجود بالفعل في تتويج قرينة الملك بدلاً من صنع تاج جديد.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية