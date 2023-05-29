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متغير سياسي الأكثر أهمية عبر التاريخ

تحذيرات من تضخم أسعار الغذاء حول العالم

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
تحذيرات من تضخم أسعار الغذاء حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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أصبح تضخم أسعار الغذاء قصة عالمية، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي.

تضخم أسعار الغذاء

حذر تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية من تضخم أسعار الغذاء حول العالم، واعتبرت الصحيفة أنه ربما لا يوجد متغير سياسي أكثر أهمية عبر التاريخ من سعر الغذاء.

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وأوضحت أنه “لن ينظر الناس إلى أي حكومة، سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية، على أنها شرعية إذا كانوا غير قادرين على إطعام أسرهم”.

أنباء غير سارة

وأضافت “من الأنباء غير السارة أنه في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الطاقة من ذروتها القصوى، التي وصلت إليها في العام الماضي، يظل تضخم أسعار الغذاء في قسم كبير من العالم مرتفعًا”.

وقالت الصحيفة: “عندما تضطر أعداد متزايدة من الناس إلى إلغاء بعض وجبات الطعام، فمن المغري إلقاء اللوم على بائعي الطعام”.

زيادة الجشع

وأضافت الصحيفة البريطانية “لكن الاتهامات بزيادة الجشع في غير محلها، على الأقل في أسواق المواد الغذائية في المملكة المتحدة. إذ إن المتاجر الكبرى معروفة بأنها جيدة في المنافسة السعرية”.

وتابعت أنه “في الولايات المتحدة، الأقل انفتاحًا دوليًا من اقتصادات أوروبا، قفز نمو أسعار الغذاء في العام الماضي أيضًا، ولكن إلى ذروة أقل. وتباطأ تضخم أسعار الغذاء في الولايات المتحدة منذ أغسطس/آب، تماشيًا مع أسعار الطاقة والأسعار الإجمالية، وانخفض إلى نحو 7 في المئة في أبريل/نيسان”.

وقالت إنه “لا بد أن يحدث الشيء نفسه في نهاية المطاف في أوروبا”.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة

ويظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لأسعار الغذاء أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت ذروتها قبل عام، وانخفضت بنحو الخمس منذ ذلك الحين”. وأشارت إلى أنه “حتى الآن، لم يستفد المستهلكون الأوروبيون من هذا التطور الإيجابي”.

صدمة أسعار الطاقة

وأضافت: “قد يكون ذلك لأن صدمة أسعار الطاقة كانت أكبر من أي مكان آخر وأضافت المزيد من التكاليف المستمرة لإنتاج الغذاء الأوروبي”.

وختمت بالقول “حتى في أفضل السيناريوهات، عندما تنخفض الأسعار قريبا، لا ينبغي لنا أن نتوقع أن يكون هذا لمرة واحدة. وبما أن تغير المناخ يجلب المزيد من الطقس المتطرف، فإن تقلبات أسعار المواد الغذائية ستزداد حدة. ومن الأفضل للحكومات أن تستعد”.

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