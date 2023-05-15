تحذير من تطبيق معلومات الإنترنت على الأسرة

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
حذرت المختصة النفسية والأسرية رهام الضعيان المواطنين بعدم أخذ المعلومات من الإنترنت وتطبيقها على الأسرة.
فيديو | المختصة النفسية والأسرية رهام الضعيان: لا يصح تداول معلومة على الإنترنت وتطبيقها على الأسرة.. ومذيع #برنامج_اليوم معلقا "أيهما أسهل قرار الطلاق أم الاستقالة؟" pic.twitter.com/KjKh43YnWoقد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 15, 2023
وقالت الضعيان خلال استضافتها ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية” إنه لا يصح لشخص أخذ وتداول معلومة عبر الإنترنت وتطبيقها على أسرته، مشبهة الأسرة بـ”الشركة” حيث إنها تختلف عن باقي الشركات الأخرى.
وأكدت أن كل أسرة لها قوانينها وطرق التعامل بين أفرادها، والعناصر الأساسية الخاصة، لافتة إلى أن الأسر التي تواجه مشكلات يتم توجيهها إلى المختصين الذين يحل مشكلتها هي ولا يضيف عليها حلول لمشكلات أخرى.
وعلق مذيع “برنامج اليوم” بإعطاء مثال ساخر حول الحلول السريعة الخاطئة، حيث ذكر أن سيدة جاءت تشكو لصديقتها عن معاناتها من الضغط النفسي، لترد الأخيرة بدعوتها إلى الطلاق، لتكشف الأولى أنها تقصد مديرها في العمل.