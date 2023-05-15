تحذير من تطبيق معلومات الإنترنت على الأسرة

حذرت المختصة النفسية والأسرية رهام الضعيان المواطنين بعدم أخذ المعلومات من الإنترنت وتطبيقها على الأسرة.

وقالت الضعيان خلال استضافتها ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية” إنه لا يصح لشخص أخذ وتداول معلومة عبر الإنترنت وتطبيقها على أسرته، مشبهة الأسرة بـ”الشركة” حيث إنها تختلف عن باقي الشركات الأخرى.

التوجه لمختص

وأكدت أن كل أسرة لها قوانينها وطرق التعامل بين أفرادها، والعناصر الأساسية الخاصة، لافتة إلى أن الأسر التي تواجه مشكلات يتم توجيهها إلى المختصين الذين يحل مشكلتها هي ولا يضيف عليها حلول لمشكلات أخرى.

وعلق مذيع “برنامج اليوم” بإعطاء مثال ساخر حول الحلول السريعة الخاطئة، حيث ذكر أن سيدة جاءت تشكو لصديقتها عن معاناتها من الضغط النفسي، لترد الأخيرة بدعوتها إلى الطلاق، لتكشف الأولى أنها تقصد مديرها في العمل.