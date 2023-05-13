تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

أعلن جهاز الطوارئ الروسي عن تحطم طائرة مروحية في مقاطعة بريانسك، اليوم السبت.

سبب التحطم

وقال مصدر في جهاز الطوارئ إن المروحية تحطمت في مدينة كلينتسي، بسبب حريق في المحرك، وفقًا لـ روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا التأكد من المعلومات الخاصة بالضحايا وملكية المروحية.