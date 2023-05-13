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بسبب حريق في المحرك

تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن جهاز الطوارئ الروسي عن تحطم طائرة مروحية في مقاطعة بريانسك، اليوم السبت.

سبب التحطم

وقال مصدر في جهاز الطوارئ إن المروحية تحطمت في مدينة كلينتسي، بسبب حريق في المحرك، وفقًا لـ روسيا اليوم.

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وأشار إلى أنه يتم حاليًا التأكد من المعلومات الخاصة بالضحايا وملكية المروحية.

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