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مطارات جدة باشرت إنزال الركاب بسلام

تحقيقات الطيران: تلف أحد إطارات الطائرة المصرية بجدة ولا إصابات

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
تحقيقات الطيران: تلف أحد إطارات الطائرة المصرية بجدة ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت شركة مطارات جدة بيانًا تكشف فيه تفاصيل تعرض طائرة الخطوط المصرية لحادث عرضي أثناء هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقالت مطارات جدة في بيانها “تود شركة مطارات جدة التنويه إلى تعرض طائرة تابعة لشركة مصر للطيران رحلة رقم MSR643 لتلف إحدى الإطارات صباح اليوم الأحد أثناء قيامها بالهبوط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة”.

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الركاب بسلام

وأضافت أنه تم التعامل مع الحادثة وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وتم نقل جميع الركاب إلى الصالة بسلام.

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وأشارت إلى أن مكتب تحقيقات الطيران يتولى حاليًا الوقوف على تفاصيل الحادثة بشكل مباشر كجهة مختصة في ذلك.

مباشرة التحقيق

من جانبه، أعلن مكتب تحقيقات الطيران السعودي، في بيان، مباشرة التحقيقات للكشف عن ملابسات وظروف الواقعة.

وقال مكتب تحقيقات الطيران في بيان صادر اليوم الأحد، إن طائرة الخطوط المصرية رحلة رقم MSR643 ومن نوع B737-8 تعرضت صباح اليوم الأحد، لتلف إحدى عجلات الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف أن مطارات جدة باشرت إنزال الركاب عبر السلالم بسلام وتم نقلهم إلى الصالة، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات للأشخاص.

وأوضح أن المكتب قام بمباشرة إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الواقعة.

انفجار إطار

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قالت في وقت سابق، إن إحدى طائراتها تعرضت لانفجار أحد إطاراتها أثناء هبوط الرحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأشارت مصر للطيران، إلى أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بها بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة وصول الركاب، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات.

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