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تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم في جامعة الطائف

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم في جامعة الطائف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الطائف، عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء، عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

دراسة عن بعد

وقالت جامعة الطائف في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن الجامعة عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى”.

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وأضافت أن دوام الموظفين سيستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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