الكويت تستضيف بطولة خليجي 26 حمد بن خليفة رئيسًا لاتحاد كأس الخليج العربي حتى 2027 بيل غيتس: ثورة تكنولوجية مقبلة ستغير حياة البشر الإطاحة بـ 20 مخالفًا لاستخدامهم الحطب والفحم المحليين تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم في جامعة الطائف 29 ذو القعدة آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة ألبا يُقرر الرحيل عن نادي برشلونة بسمة بوسيل تتهم هالة عمر بإفساد زواجها من تامر حسني رقم مميز لمباراة الاتحاد والباطن بالجولة الـ28 تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم
أعلنت جامعة الطائف، عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء، عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.
وقالت جامعة الطائف في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن الجامعة عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى”.
وأضافت أن دوام الموظفين سيستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.