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بهدف تسهيل تغطية المناسك

تدشين المركز الإعلامي لـ هيئة الإعلام المرئي والمسموع لخدمات الحج

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
تدشين المركز الإعلامي لـ هيئة الإعلام المرئي والمسموع لخدمات الحج
المواطن - واس

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دشنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مركزها الإعلامي لموسم الحج 1444هـ في محافظة جدة، وذلك لتوفير كل ما يلزم من خدمات إعلامية لوسائل الإعلام المحلية والدولية؛ بهدف تسهيل تغطية المناسك في المشاعر المقدسة.

وجهزت الهيئة المركز بتقنيات حديثة لاستقبال جميع وسائل الإعلام من داخل المملكة وخارجها، وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات الإعلامية التي تقدمها الهيئة لهم أثناء موسم الحج.

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خدمات مهمة

وتشمل الخدمات المقدمة: تصاريح التصوير الميداني، وتصاريح دخول وسائل الإعلام عبر المنافذ الدولية، بالإضافة إلى خدمة إنشاء الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة داخل المشاعر المقدسة. كما ينظم المركز ورش عمل موجهة للوفود الإعلامية.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من جميع خدماتها عبر زيارة منصة الخدمات الإعلامية “إعلام”، على الرابط:(هنا

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