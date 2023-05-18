ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ27

فقد نادي الشباب، الفرصة في التواجد في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، وذلك بعد خسارته مساء اليوم الخميس ضد فريق الوحدة بهدف دون رد في الجولة الـ27.

أما أبها فنجح في استعادة ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على الاتفاق بنتيجة 2/ 1، بعد أن كان أبها خسر في الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري انطلقت بداية من الاثنين الماضي، حيث فاز الرائد على ضمك بخماسية دون رد، وفاز التعاون على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الباطن مع الفيحاء بدون أهداف، بينما فاز العدالة على الفتح برباعية مقابل هدفين.

بينما مباراتا أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ27 انتهيتا، بفوز النصر على الطائي بثنائية دون رد أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا، بينما تعادل أزرق الرياض مع الاتحاد بنتيجة 2/ 2.

أما في مباراتي اليوم الخميس، فاز الوحدة على الشباب بهدف، بينما فاز أبها على الاتفاق بثنائية لهدف.

ترتيب دوري روشن

وبعد نهاية مباريات الجولة الـ27، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.