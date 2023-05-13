تركيا: لن تنتظر من أمريكا مقاتلات إف-35 ونريد استعادة أموالنا

قال وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لن تنتظر عودة البرنامج الأمريكي لشراء مقاتلات إف-35، وستسعى لاستعادة 1.4 مليار دولار.

وأضاف تشاووش أوغلو في مقابلة مع شبكة CNN، اليوم السبت: نريد أموالنا الآن، نريد استعادة الأموال التي دفعناها، لقد اجتمع المسؤولون في الوزارة وراجعوا الخطوات التي سنتخذها للمضي قدما في هذا الاتجاه، لا نريد الجلوس وانتظار موافقة الكونغرس، لا نريد أن يتحول الوضع إلى قصة كما هو الحال مع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

استبعاد تركيا من البرنامج

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارًا رسميًا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات إف-35 بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بشأن الطائرة إف-35 مع تركيا، وبقيت فقط مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع إنتاج هذه المقاتلة، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

إرسال F-35 لليونان

وكان سبق وأن قال مسؤول في وزارة الدفاع إن أمريكا تقترب من الإعلان عن بيع مقاتلة إف 35 لليونان، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تفوق أثينا العسكري على أنقرة، ومعاقبة الأخيرة على سلوكها السياسي المزدوج والمسيء تجاه واشنطن وفق تعبير المسؤول.

وكشف المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث عن الموضوع، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب ميننديز، وضع توقيعه على صفقة البيع، على أن يتبعه الاثنين كبير أعضاء اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش في الساعات المقبلة، حيث إن الصفقة ستنال مصادقة أكثرية أعضاء اللجنة.