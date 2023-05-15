تركيب لوحات حي الملك سلمان في الرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، تركيب اللوحات في شوارع ومداخل أحياء الواحة وصلاح الدين، التي حملت مسمى “حي الملك سلمان”، وذلك تقديرًا وتثمينًا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى إمارة الرياض لأكثر من 5 عقود.

يأتي مشروع حي الملك سلمان متاخمًا لحديقة الملك سلمان والتي تعتبر من أكبر حدائق المدن على مستوى العالم، ومن المرتقب أن يرافق الحي الطراز السلماني العمراني حيث يكون محافظًا للتراث ومتطلعًا لتطورات العمران الحديث.

إطلاق حي الملك سلمان

كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، وذلك امتدادًا لحرص سموه الكبير ودعمه لتنمية المدن، وتحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

وجاءت التسمية ترسيخًا لما قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، خلال توليه إمارة منطقة الرياض، التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ويأتي توظيف العمارة السلمانية في المرافق العامة بهذا الحي بهدف صنع هوية خاصة بالمكان استلهامًا من المشاريع التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال فترة إمارته منطقة الرياض، والتي تميزت فيها بالطراز المعماري «السلماني»، والذي يُعد مفهومًا معماريًا يجسد الأصالة والحداثة.