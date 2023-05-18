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مشاركة سعودية مميزة في الحدث السينمائي الضخم

تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت مقاطع فيديو وصور لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

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الزي السعودي

وسلطت شبكة سي إن إن الضوء على مشاهد الأمير تركي الفيصل خلال المهرجان بدورته الـ76 في حين القى نشطاء الضوء على ظهور الأمير بالزي السعودي الرسمي ودلالات ذلك.

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ويشار إلى أن مهرجان كان يعتبر من أكثر الأحداث سحرًا في العالم، والعديد من الشخصيات العالمية ساروا على سجادته الحمراء على مرّ العقود.

مشاركة الوفد السعودي

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76، حضورًا سعوديًّا قويًّا، حيث كشف صندوق التنمية الثقافية للمملكة رسميًّا خلال فعاليات المهرجان، عن صندوقين منفصلين لقطاع الأفلام تبلغ قيمتهما الإجمالية 180 مليون دولار بهدف تعزيز صناعة السينما المحلية وجذب نجوم السينما العالمية إلى البلاد.

وجسد التواجد السعودي في مهرجان كان السينمائي أيضًا، من خلال وفد سعودي كبير للمرة الثالثة على التوالي، ومن خلال عرض فيلم الافتتاح Jeanne du Barry لـ جوني ديب مستوحاة من حياة جين دو باري، آخر عشيقة للملك لويس الخامس عشر، بعد مدام دي بومبادور”، والذي يعد بمثابة عودته مرة أخرى للنجم جوني ديب من خلال إنتاج سعودي فرنسي مشترك.

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