تشارلز الثالث يؤدي القسم ملكًا لبريطانيا

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أدي الملك تشارلز الثالث القسم ملكاً لبريطانيا، وفقاً للعربية عاجل
وبدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا السبت في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالي 2300 مدعو.
وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنغليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.
وغادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.
واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.