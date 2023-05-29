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بعد رحيله عن سان جيرمان

تشافي عن عودة ميسي: تحدثت معه وعليه أن يقرر

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
تشافي عن عودة ميسي: تحدثت معه وعليه أن يقرر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن موقفه من عودة نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني بالميركاتو الصيفي المقبل.

تشافي يعلق على عودة ميسي

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال.

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وقال تشافي خلال تصريحاتع لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “أخبرت رئيس النادي، خوان لابورتا أن عودة ميسي منطقية، لا شك في ذلك على الإطلاق، إنه مثالي لطريقة لعبنا وأسلوبنا”.

وتابع المدرب الفني لفريق برشلونة، تصريحاته قائلًا: “الأمر متروك للنجم الأرجنتيني، أعتقد أن عليه أن يقرر.. أنا بالفعل أتحدث معه”.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر marca

الرحيل عن برشلونة

ورحل ليونيل ميسي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2021، بعد انتهاء تعاقده، وفشل النادي في التجديد له.

وأكد أكثر من مسؤول في نادي برشلونة، وجود مفاوضات مع النجم الأرجنتيني، من أجل عودته إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوترت العلاقة بين النجم الأرجنتيني ومسؤولي باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، كما هاجمته الجماهير في أكثر من مباراة، وأطلق صافرات الاستهجان ضده.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر gianlucadimarzio

الهلال يحسم الصفقة

وفي السياق ذاته، سبق وأكد رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز أن ميسي سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن نجم يوفنتوس، أنخيل دي ماريا، سينضم معه للأزرق.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @PSG_English

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