تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا

يترقب جمهور نادي الهلال، ظهر غدٍ السبت، موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

الزعيم سيغيب عن صفوفه كل من سلمان الفرج للإصابة وسالم الدوسري بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الذهاب مساء السبت الماضي.

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله الحمدان، ميشايل ديلجادو، أندري كاريلو، أوديون إيجالو”.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

ويبدأ موعد مباراة الهلال وأوراوا، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2/ 2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الذهاب

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.