Icon

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا Icon توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت Icon دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا Icon بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار Icon سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول Icon تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل Icon طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات Icon الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية Icon التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب جمهور نادي الهلال، ظهر غدٍ السبت، موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

الزعيم سيغيب عن صفوفه كل من سلمان الفرج للإصابة وسالم الدوسري بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الذهاب مساء السبت الماضي.

قد يهمّك أيضاً
عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم

عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم

السيسي: المنطقة بأكملها ستتأثر بصراع السودان

السيسي: المنطقة بأكملها ستتأثر بصراع السودان

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله الحمدان، ميشايل ديلجادو، أندري كاريلو، أوديون إيجالو”.

موعد مباراة الهلال وأوراوا 

ويبدأ موعد مباراة الهلال وأوراوا، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2/ 2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الذهاب

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم