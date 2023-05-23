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في الجولة الـ28 من دوري روشن

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العدالة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العدالة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة العدالة مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: ” حبيب الوطيان في حراسة المرمى، محمد البريك، علي البليهي، خليفة الدوسري، ياسر الشهراني، كاريلو، كويلار، مصعب الجوير، ماريجا، عبدالله الحمدان، لوسيانو فييتو”.

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الهلال
لاعبو الأزرق – المصدر spl

وقبل المباراة، يتواجد أزرق الرياض في المركز الرابع في دوري روشن برصيد 53 نقطة، أما نادي العدالة فيتواجد في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 24 نقطة.

وكان الأزرق فاز على نادي ضمك يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن، أما العدالة ففاز على الفتح برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ27.

ضمك والعدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

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