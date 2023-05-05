تشكيل مباراة الأهلي وبيراميدز

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كشف المدربان، السويسري مارسيل كولر والبرتغالي جيمي باتشيكو عن تشكيلة مباراة الأهلي وبيراميدز التي تنطلق بعد قليل في مباراة كأس السوبر المصري.
وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف”.
أما تشكيل نادي بيراميدز فجاء مكونًا من: “أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي، أحمد توفيق، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، فخري لاكاي”.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة كأس السوبر، بصفته بطل كأس مصر، فيما يلعب بيراميدز باعتباره وصيف الدوري، وذلك بعدما اعتذر الزمالك عن المشاركة.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تألقه هذا الموسم، وحصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، فيما يطمح بيراميدز لتجاوز عقبة اليوم وتحقيق البطولة الأولى في مسيرته.
وتبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.