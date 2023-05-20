تصريح أداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في نسك أو توكلنا

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن تصريح أداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيقي نسك، وتوكلنا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: أنا غير مقيم، دخلت تأشيرة عمرة ومتواجد حاليًّا في المدينة للزيارة هل يسمح لي دخول مكة؟

بدوره، رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على السائل، قائلًا: يمكنكم إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز.

مواعيد العمرة

من جانب آخر، نوهت الوزارة في وقت سابق، بأنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكنها أشارت إلى إمكانية إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

تصاريح العمرة

كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة مستمر بعد شهر رمضان.

وقالت الوزارة في ردها على عدة استفسارات، عبر حسابها بموقع “تويتر”: إنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.

كما أكدت أيضًا أنه يسمح لغير المحصنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق نسك لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.