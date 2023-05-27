تعادل مثير بين الباطن والعدالة

خطف نادي العدالة تعادلًا ثمينًا مع نادي الباطن بنتيجة 2-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.

وكان الأوروجوياني رينزو لوبيز أحرز الهدف الأول لـ الفريق السماوي في الدقيقة الـ 43 ثم تعادل اللاعب ديفيد تيجانيش لفريق العدالة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الباطن الهدف الثاني عبر اللاعب يوسف الشمري في الدقيقة الـ67، ثم تعادل اللاعب رينالدو لينيس لفريق العدالة في الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.