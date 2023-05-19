تعثر مفاوضات سقف الدين الأمريكي

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أعلن كبير المفاوضين الجمهوريين، جاريت جريفز، عن تعطُّل المحادثات الجارية بشأن سقف الدين الأمريكي.
وكشف جريفز أن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتاً اليوم، في حين أكد البيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، أضاف: قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت، مشيراً إلى أن الأمر ليس مثمراً.
من جانبه، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض: إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق.
ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.
وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.