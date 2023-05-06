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تعرف على عقوبات بيع الأدوية المقيدة بدون وصفة طبية

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
تعرف على عقوبات بيع الأدوية المقيدة بدون وصفة طبية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي محمد الغامدي، العقوبات القانونية التي توقع على أي صيدلي يصرف أدوية بها مواد مخدرة دون وصفة طبية.

أنواع الأدوية قانونيًا

وقال الغامدي في تصريحات لقناة “روتانا خليجية”، إن الأدوية قانونيًا تنقسم إلى 3 أنواع، الأول الدواء المسموح ببيعه مثل المسكنات، الثاني المقيد صرفها بوصفة طبية عادية مثل المضادات الحيوية، والثالثة أدوية بها مواد مخدرة تصرف بوصفة طبية لها شكل خاص وطريقة وصرف خاص.

وأوضح أن عقوبة بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبيب مثل ما ذكرته وزارة الصحة وهي السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص.

صرف الأدوية المقيدة

أما الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، فلفت إلى أنه يجب أن تخرج من الصيدلية بوصفة طبية من طبيب مرخص من هيئة التخصصات الطبية، ولها شكل معين مكتوب عليها دواء مقيد، ويذكر بها نوع الأدوية وعدد الأيام والاستخدامات، حيث تصرف في حالة الطوارئ خلال 24 ساعة، أما في الحالات العادية تصرف خلال أسبوع أو تعد لاغية، كما تصرف مرة واحدة لا تكرر.

وأشار الغامدي إلى أنه عند صرف هذه الأدوية، فعلى الصيدلي أخذ أصل الوصفة ويسلم نسخة منها للمريض، ثم تضم إلى سجلات الصيدلية وتبقى لديها لمدة 3 سنوات حسب النظام.

وأكد أن الأدوية العادية التي ليست مدرجة في الجدول يمكن صرفها بشكل عادي، أما الأدوية المقيدة أو “المخدرات الطبية” كما تسميها بعض الدول فيتم معاقبة الصيدلية إذا صرفتها دون وصفة.

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