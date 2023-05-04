تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن

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علق تيسير الجاسم نائب رئيس النادي الأهلي على فوز فريقه على نادي هجر أمس في الجولة الـ30 من دوري يلو، واقتراب الراقي من الصعود لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر تيسير الجاسم عبر حسابه في موقع “الإنستجرام” شعار الراقي قائلًا: “يبقى شعار العز مشرق ما غرب”.
وكان اللاعب حسن العلي افتتح التسجيل لـ الراقي في الدقيقة الـ45 في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكونغولي جيان ماكوسو هدف التعادل لنادي هجر في الدقيقة الـ57، ثم سجل الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ98 من عمر المباراة.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 65 نقطة في المركز الأول متصدرًا لدوري يلو، أما رصيد هجر فتجمد عند 36 نقطة في المركز الـ11.
وكان الإعلامي خضير البراق كشف عن شرط وحيد لكي يضمن الأهلي صعوده إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل، حتى رغم فوزه على نادي هجر مساء أمس الاربعاء في الجولة الـ30 من دوري يلو.
وقال البراق عبر حسابه في “تويتر”: فوز الراقي على هجر لا يجعله يصعد بشكل رسمي إلا في حال تعادل الفيصلي أو خسارته في مباراة نجران مساء غد الجمعة في الجولة الـ 30 من دوري يلو، أيضًا في حال فوز الأخدود على الحزم غدًا، يصعد الأخدود رسميًّا، عدا ذلك تنتظر الأندية للجولة القادمة.