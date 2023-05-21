تعليم الرياض يخصص الإذاعة الصباحية عن الرحلة التاريخية للفضاء

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن محسن خرمي، بتخصيص الإذاعة الصباحية في جميع المدارس خلال هذا الأسبوع للحديث عن الرحلة السعودية التاريخية للفضاء، والتي ستنطلق اليوم وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية ريّانة برناوي ورائد الفضاء السعودي علي القرني.

تأهيل كوادر سعودية

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن الرحلة التاريخية السعودية للفضاء تأتي وفق برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2022 ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ والذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية، والأبحاث الدولية مشيرًا إلى برنامج “بيئة الجاذبية الصغرى” والذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع وزارة التعليم ويهدف إلى إشراك الطلبة عن طريق التفاعل اللحظي في التجارب العلمية التي ستقام على متن المحطة الدولية للفضاء، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

استكشاف الفضاء

وأوضح المتحدّث الرسمي لتعليم الرياض، أن موضوعات الإذاعة الصباحية في المدارس ستشمل تاريخ العرب والمسلمين في علم الفلك، والتاريخ الحديث لاستكشاف الفضاء، وأهم الاختراعات الفضائية وجهود المملكة في استكشاف الفضاء وبيان أهمية الأقمار الصناعية في حياتنا، إضافة للتعريف بالهيئة السعودية للفضاء والتعريف بالفريق السعودي في الرحلة المتجهة لمحطة الفضاء الدولية والشارة المعتمدة للرحلة، إلى جانب الحديث عن برامج التدريب والمهارات اللازمة للعيش في الفضاء والتجارب الفضائية السعودي، ومنها الدماغ والجهاز العصبي والخلايا المناعية والاستمطار، وتجارب تعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى.