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بسبب ما حدث من اللاعبين والجماهير

تغريم الهلال والاتحاد والطائي 190 ألف ريال

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
تغريم الهلال والاتحاد والطائي 190 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، تغريم ناديي الهلال والاتحاد 130 ألف ريال بسبب ما حدث من اللاعبين والجماهير بعد نهاية مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي في دوري روشن.

الهلال والاتحاد

وألزمت اللجنة، نادي الهلال بدفع غرامة مالية 100 ألف ريال، لقيام جماهيره برمي (11) إحدى عشرة علبة مياه تجاه أرضية الملعب وإصابة أحد مسؤولي مباراة الكلاسيكو.

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كما تم إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لقيام جماهيره برمي خمس علب مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب ولم يصب أحد خلال المباراة.

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وتم إصدار قرار بإيقاف مساعد مدرب نادي الاتحاد إيان كاثرو مباراتين لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول مباراة الهلال والاتحاد مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال بسبب رمي الجماهير علبتَي مياه تجاه أرضية الملعب ولم يُصب أحد خلال مباراة الطائي والنصر.

الهلال والاتحاد

مشادة بين اللاعبين

وكان مجموعة من نجوم فريقي الهلال والاتحاد دخلوا في مشادة بعد الهدف الثاني للاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ27.

وسجل ميشايل هدف الهلال الثاني في الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، ثم احتسبه الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني بعد العودة لتقنية الفيديو، مما أثار غضب لاعبي الاتحاد حيث كانوا قريبين من الفوز لولا احتساب هذا الهدف.

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