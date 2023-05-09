تفاصيل أول ترخيص للاستزراع السمكي في السعودية قبل 37 عامًا

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استعرضت قناة العربية، قصة أول ترخيص للاستزراع السمكي في المملكة، بعد مرور 37 عامًا على إصداره، حيث تم إصداره عام 1986 في منطقة القطيف.
#نشرة_الرابعة | 37 عاما مرت.. قصة أول ترخيص للاستزراع السمكي في #السعودية@alabdaliam pic.twitter.com/Sun8jjzkjWقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 8, 2023
بحسب قناة العربية، وصلت عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة إلى حوالي 235 مشروعًا، منها 50 مشروعًا في المنطقة الشرقية حيث يتم توزيع الإنتاج في الأسواق المحلية.
وترتكز مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة على استهلاك أقل لمعدل المياه المستخدم مع الوصول إلى أعلى نسبة إنتاج مع ضمان الجودة في الإنتاج.
جدير بالذكر أنه يتم دعم تراخيص الأنشطة المتعلقة بالأنظمة المغلقة، حيث ارتفع حجم 119 ألف طن بنهاية العام الماضي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.