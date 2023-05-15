Icon

توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق Icon الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر Icon المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم Icon طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق Icon الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون Icon مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا Icon متعافية من الإدمان: كنت أبغي أسرق ذهب بنتي وأبيعه Icon لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة Icon اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية Icon أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
موقعه يمتاز بوجود بنية تحتية وخدمات مكتملة

تفاصيل جديدة عن مشروع حي الملك سلمان بالرياض

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
تفاصيل جديدة عن مشروع حي الملك سلمان بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور فيصل العصيمي، الوكيل المساعد لمشاريع البنية التحتية بأمانة الرياض، تفاصيل مشروع حي الملك سلمان، وآلية تطويره، ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة بالعاصمة.

وقال العصيمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يا هلا: إن إطلاق مشروع حي الملك سلمان بالعاصمة، يأتي مبادرة ضمن أبرز المشاريع الرائدة التي تضمنتها مبادرات إستراتيجية إعمار منطقة الرياض.

أهم الأهداف

في السياق ذاته، أوضح العصيمي أنه من أهم أهداف المبادرة التحسين والتجديد العمراني للأحياء السكنية، إضافة إلى تأهيل المرافق المدنية في المدينة، وتأهيل وربط المواقع البيئية كحديقة الملك سلمان مع مسارات المشاة في الأحياء المجاورة، وتحسين البيئة العمرانية، وتأهيل وتطوير الميادين والساحات بأحياء المدينة، لتكون الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.

موقع حي الملك سلمان

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع حي الملك سلمان في قلب المدينة والمتصل مباشرة مع أهم المشاريع الكبرى في المدينة وهي حديقة الملك سلمان تعظيمًا للتأثير المتوقع اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا.

وبين المسؤول أن موقع الحي يمتاز بوجود بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة مكتملة، وذو وصولية مباشرة مع أهم المحاور والشوارع الحيوية في المدينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها
الرياضة

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

الرياضة
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي
الرياضة

منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

الرياضة
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان
السعودية اليوم

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء...

السعودية اليوم
أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا
السعودية اليوم

أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا

السعودية اليوم
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
العالم

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر...

العالم
مركز الفلك الدولي: العيد السبت
السعودية اليوم

مركز الفلك الدولي: العيد السبت

السعودية اليوم
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
السعودية اليوم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177...

السعودية اليوم