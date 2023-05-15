تفاصيل جديدة عن مشروع حي الملك سلمان بالرياض

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كشف الدكتور فيصل العصيمي، الوكيل المساعد لمشاريع البنية التحتية بأمانة الرياض، تفاصيل مشروع حي الملك سلمان، وآلية تطويره، ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة بالعاصمة.
د.فيصل العصيمي (الوكيل المساعد لمشاريع البنية التحتية بأمانة الرياض) يتحدث لياهلا عن تفاصيل مشروع #حي_الملك_سلمان بالعاصمة وآلية تطويره وأنسنة ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bAm5Z9iuciقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 15, 2023
وقال العصيمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يا هلا: إن إطلاق مشروع حي الملك سلمان بالعاصمة، يأتي مبادرة ضمن أبرز المشاريع الرائدة التي تضمنتها مبادرات إستراتيجية إعمار منطقة الرياض.
في السياق ذاته، أوضح العصيمي أنه من أهم أهداف المبادرة التحسين والتجديد العمراني للأحياء السكنية، إضافة إلى تأهيل المرافق المدنية في المدينة، وتأهيل وربط المواقع البيئية كحديقة الملك سلمان مع مسارات المشاة في الأحياء المجاورة، وتحسين البيئة العمرانية، وتأهيل وتطوير الميادين والساحات بأحياء المدينة، لتكون الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.
وأشار إلى أنه تم اختيار موقع حي الملك سلمان في قلب المدينة والمتصل مباشرة مع أهم المشاريع الكبرى في المدينة وهي حديقة الملك سلمان تعظيمًا للتأثير المتوقع اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا.
وبين المسؤول أن موقع الحي يمتاز بوجود بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة مكتملة، وذو وصولية مباشرة مع أهم المحاور والشوارع الحيوية في المدينة.