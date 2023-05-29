تفحم فرنسيَّيْن في اصطدام طائرتين سياحيتين بتونس

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أعلن المتحدّث الرسمي باسم الحماية المدنيّة التونسية، عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين في حادث سقوط طائرتين خفيفتين بشط الجريد.
وأردف المتحدث الرسمي في بيان، أن الحادث وقع على مستوى الحدود بين ولايتي توزر وقبلي (جنوب شرق)، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتابع أنه كان على متن الطائرة الأولى التي تحطمت فرنسيان اثنان يبلغان من العمر 60 عامًا و62 عامًا وتعرضا لإصابات خفيفة، في حين تمّ العثور على الطائرة الخفيفة الثانية محترقة كليًّا وبها جثتا السائق ومرافقه متفحمتين وهما أيضًا من أصول فرنسية ويبلغان من العمر 78 عامًا و55 عامًا.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية: إن فرق النجدة والإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بتوزر قامت بإسعاف المصابين ونقل الجثّتين المتفحّمتين من منطقة شط الجريد إلى المستشفى الجهوي بتوزر.
واختتم بأن وحدة تابعة لجيش الطيران سخرت طائرة مروحية سهّلت عمليّة العثور على الطائرتين وتحديد مكانهما ومد فرق الإنقاذ بالحماية المدنية بالإحداثيات مما مكن من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة وساهم في نجاح التدخل.