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‬⁩ لتبدأ في تاريخ 22 ذي القعدة بسبب موسم الحج

‏تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في تعليم ⁧‫مكة المكرمة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
‏تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في تعليم ⁧‫مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قررت وزارة التعليم تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ لمدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل بحيث تكون يوم الـ22 من شهر ذي القعدة الجاري بدلاً من موعدها السابق المحدد في الـ29 من الشهر نفسه نظراً لظروف موسم الحج.

اختبارات المواد العملية والشفوية

ومن المقرر أن تكون اختبارات المواد العملية والشفوية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 11، وستكون نهاية الاختبارات يوم الخميس الموافق الـ26 من شهر ذي القعدة وتوزيع النتائج.

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وأهابت الوزارة بمديري المدارس بمتابعة المعلمين حتى الانتهاء من المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق الـ19 من الشهر الجاري.

 

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