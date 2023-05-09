تكاثر السحب الركامية على 3 مناطق

كشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز طقس العرب، عن تكاثر للسحب الركامية على أجزاء مختلفة من مرتفعات شرق جازان وعسير وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

أمطار متوسطة

وأضح المركز في بيان أن هذه السحب تترافق مع هطول أمطار متوسطة في أغلبها ولكن قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.

وأشارت الصور إلى تكون بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في نطاق محلي وضيق إجمالًا من شمال المنطقة الشرقية وشرق محافظة طريف، تترافق بزخات رعدية من المطر.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.