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تلاوة تلامس القلوب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بصوت ياسر الدوسري

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
تلاوة تلامس القلوب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بصوت ياسر الدوسري
المواطن - فريق التحرير

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وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم السبت، في تلاوة خاشعة هادئة من الشيخ ياسر الدوسري، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع الذي يملأ أرجاء الحرم المكي الطاهر.

خشوع وطمأنينة

وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة والسكينة والخشوع.

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