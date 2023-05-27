تلاوة تلامس القلوب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بصوت ياسر الدوسري

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وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم السبت، في تلاوة خاشعة هادئة من الشيخ ياسر الدوسري، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع الذي يملأ أرجاء الحرم المكي الطاهر.
وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة والسكينة والخشوع.
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تلاوة تلامس القلوب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بصوت الشيخ ياسر الدوسري #الإخبارية pic.twitter.com/xc1imnMMuv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2023