تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في نجران وجازان

أصدرت قوات أمن الطرق، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات في عدد من المحافظات بمنطقتي نجران وجازان.

نجران

وأصدرت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران في كلٍّ من (بدر الجنوب-ثار- يدمة-حبونا-خباش-نجران)، وسط توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحب ذلك نشاطً الرياح السطحية وسيول مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

جازان

كما أصدرت تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الحرث-الدائر- الريث-العارضة-العيدابي-فيفا) وسط توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية و سيول مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية .

ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.