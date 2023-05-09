تنبيه من خصائص سلبية على الصحة في موسم الكنة

نبه الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، بحدوث خصائص سلبية من ناحية صحة الإنسان بسبب فترة موسم الكنة خلال شهر مايو الجاري.

ونشر المسند مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يظهر أحد الخبراء وهو يتحدث عن أن شهر مايو يعد أكثر الشهور تعبًا، لارتباطه بموسم الكنة.

موسم الكنة

وسأل المسند متابعيه “هل لفترة الكنة (شهر مايو) خصائص سلبية من ناحية صحة الإنسان كما ذُكر في المقطع المرفق؟”.

وأوضح أن موسم الكنة يغيب فيه نجم الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرة، فيقال اكتن الشي أي غاب واختفي عن النظر، أما بالنسبة لتاريخ دخول الكنة فيكون في يوم 29 أبريل حتى 7 يونيو بحيث يكون عدد أيامها 40 يومًا.

وأشار إلى أن الثريا تظهر فجرًا جهة الشرق في 7 يونيو وقيل: “لا خفقت الثريا ثم وايقت، كل خضراء ودعت بسلام”، لافتًا إلى أن طلوع نوء الثريا يأتي فجرًا بداية القيظ، ونهايته طلوع سهيل في 24 أغسطس، وهذه الفترة ما بين 7 يونيو حتى 24 أغسطس أشد الأيام حرًا في السنة.

تغير مناخي

وتباينت ردود رواد “تويتر” على هذا التنبيه ما بين الموافقة والمعارضة، فقال أحد المغردين “لا أرى علاقة الأمر مجرد تغير مناخي والانتقال من فصل إلى فصل وهذا مرتبط بميلان الشمس، فغياب أو طلوع نجم مجرد مواقيت زمانية”.

وأضاف آخر “كلام واقعي لأنني دائمًا بين نهاية الربيع وبداية الصيف أتعب من أي مجهود وأتجنب المكيف هالفترة قدر المستطاع”.

وأشار آخر “كلام غير صحيح فهو تغيير مناخي فقط”، بينما لفت مغرد آخر “والله صادق حتى العضلات فيها وهن وتعب”.