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بعد أزمته مع اللاعب الألماني ليروى ساني

توخيل يحسم مصير ساديو ماني مع بايرن ميونخ

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
توخيل يحسم مصير ساديو ماني مع بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، مصير اللاعب السنغالي ساديو ماني مع الفريق، بعد أن تحدثت تقارير عن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق البافاري في صيف العام الحالي.

تصرف ساديو ماني

وكان ماني اعتدى على الألماني ليروى ساني بعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والبايرن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر إبريل الماضي، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي.

وأشار الصحفي فلوران بلاتنبيرج إلى أن إدارة البايرن، أصبحت تفكر في بيع ماني في صيف 2023، حيث ترى أن التعاقد معه من الأساس كان خطأ كبيرًا.

ساديو ماني وتوخيل - بايرن ميونخ

رد توخيل

وقال توخيل في تصريحات صحفية: “على ماني رفع رأسه هو مستمر معي ولن أتخلى عنه، لأنه لاعب مهم وسجل أهدافًا في منافسات عالمية صعبة”.

وكان ماني انضم إلى البايرن في صيف 2022 قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو.

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