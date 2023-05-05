توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حر متوسطة القوة إلى شبه قوية غدًا السبت، تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الموجة اعتيادية تحدث في مثل هذا الوقت من العام، بحيث ترتفع معدلاتها الطبيعية بالنسبة للشرقية بينما تستمر بمعدلاتها الطبيعية في باقي المناطق.

ذروة الموجة

ولفت الحصيني إلى أن الموجة الحارة تشهد ذروتها بنهاية الأسبوع، وسط توقعات بتمركزها بشكل ملموس ومباشر على المنطقة الشرقية ودول الخليج أولًا، لتؤثر بعد ذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يليها أجزاء من المنطقة الوسطى، ثم المنطقة الشمالية بنسب متفاوتة في درجات الحرارة.

تقلبات جوية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، عن تفاصيل حالة التقلبات الجوية المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة، بداية من اليوم وعلى مدار الـ 72 ساعة القادمة.

تفاصيل الحالة

وقال كراني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن تلك الحالة الجوية بسبب تعمق منخفض على وسط المتوسط، حيث يتحرك شرقًا للشمالية الغربية السبت، ويؤدي لحالة انخفاض على الشمال، خاصة الشمال الغربي، فضلًا عن زيادة الركامي الرعدي الممطر على المرتفعات، وجنوبًا مع تكوّن سحابي على الغربية يتحرك للوسط، مشيرًا إلى وجود أتربة على الشمال، الوسط، الشرق، الغرب.