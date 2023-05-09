توقيع ميسي مع الهلال يحقق 4 مزايا للدوري السعودي

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كشف محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودية مزايا قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين على غرار تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
فيديو | عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان: التوقيع مع ليونيل ميسي له أثر إيجابي على الدوري السعودي وجذب الجماهير #أسواق_السعودية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/JAIWnDF1Bwقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 9, 2023
وتحدث محمد بن فريحان لـ قناة ” الإخبارية” قائلًا: “قدوم النجم الأرجنتيني بلا شك سيرفع من القيمة التسويقية للدوري السعودي وسيجذب مزيدًا من الجماهير، يجب أن نرى أنه بمجرد قدوم رونالدو لنادي النصر نُقل الدوري السعودي إلى 120 دولة، كذلك جاء سائحون أجانب لمتابعة مباريات النصر بسبب رونالدو”.
وأضاف ابن فريحان: “أيضًا قدوم ميسي للدوري السعودي سيعطي صورة مختلفة للعالم عن السعودية، النجم الأرجنتيني حينما كان يزور المملكة مؤخرًا قال إن السعودية خضراء عبر مواقعه في منصات التواصل الاجتماعي، وغيّر الصورة الذهنية عند البعض الذين كانوا يعتقدون أن السعودية صحراء، هذه الصفقة ستجعل العالم كله يعرف أن السعودية أصبحت بلدًا منفتحًا على دول العالم”.
وسيلعب النجم الأرجنتيني، في المملكة بموجب صفقة استثنائية وضخمة، وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن صفقة ميسي تمت. وسيلعب في المملكة الموسم المقبل، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
وتابع: “العقد استثنائي وضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.
من جهته، أفاد نادي ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي لوكالة فرانس برس، في بيان آخر، أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريًا حتى 30 يونيو المقبل.
وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.
يذكر أن النجم الأرجنتيني كان رفض التجديد مع باريس سان جيرمان مفضلًا الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية.