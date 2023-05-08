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وجه له رسالة من طيار إلى طيار 

توم كروز يفاجئ الملك تشارلز بتهنئة على طائرته الخاصة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
توم كروز يفاجئ الملك تشارلز بتهنئة على طائرته الخاصة
المواطن - فريق التحرير

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في حفل موسيقي أقيم مساء الأحد، في قلعة وندسور، احتفالًا بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، فاجأ النجم توم كروز الحاضرين بمقطع فيديو ظهر فيه محلقًا بطائرة موجهًا رسالة إلى الملك.


مزاح توم كروز مع الملك تشارلز

وهنأ كروز الملك تشارلز بالتتويج، وقال في الفيديو ممازحًا: من طيار إلى طيار، جلالة الملك، يمكنك أن تكون طياراً ضمن سربي في أي وقت.

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وتضمن الحفل الموسيقي سلسلة رسائل من المشاهير كما حضر الحفل نجوم  مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي، علمًا بأنه سبق لـ توم كروز حضور مناسبات ملكية أخرى، مثل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مايو العام الماضي، قبل وفاتها بأشهر.

وخلال الحفل ألقى الأمير ويليام كلمة هنأ فيها والده على التتويج، متمنيًا أن تكون الجدة إليزابيث راضية، حيث قال: أعلم أنها هناك ، وتراقبنا باعتزاز.

تتويج الملك تشارلز

توج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد، وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة قرينة لبريطانيا.

توم كروز يفاجأ الملك تشارلز بتهنئة على طائرته الخاصة

وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والملكة حديثا التتويج يلوحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.

تشارلز، توم كروز، تتويج الملك تشارلز وخلف تشارلز (74 عاما) والدته تلقائيا ملكًا لبريطانيا بعد وفاتها في سبتمبر الماضي، علمًا بأن التتويج ليس ضروريًا لكنه يعتبر وسيلة لإضفاء الشرعية على السيادة الجديدة بطريقة عامة.

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