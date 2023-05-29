تين هاج يُحذر إدارة Manchester united

أعرب المدير الفني الهولندي إريك تين هاج، عن غضبه من قلة استثمارات نادي Manchester united الإنجليزي، محذرًا الإدارة بالفشل في الموسم الجديد.

رسالة تين هاج للإدارة

وقال تين هاج، في تصريح أبرزه خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لقد رأينا ما حدث في الشتاء.. جميع الأندية قامت باستثمارات ضخمة، بينما نحن هنا لم نفعل ذلك”.

وأضاف: “نادي Manchester united يعرف إذا كنت تريد التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي، فإنك مجبر على الإنفاق، وإلا فلن يكون لديك فرصة في النجاح، لأن الأندية الأخرى ستواصل الاستثمار”.

وكانت إدارة Manchester united قد قرر تخفيض النفقات خلال منافسات العام الحالي، وذلك بسبب عرض النادي الإنجليزي للبيع، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب انتقاله إلى المالك الجديد.

Manchester united هذا الموسم

وأنهى Manchester united منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي البطل بـ89 نقطة، وآرسنال الوصيف برصيد 84 نقطة.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مستوى جيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في تحقيق الفوز 23 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر 9 لقاءات، وتمكن من تسجيل 58 هدفًا، واهتزت شباكه 43 مرة.