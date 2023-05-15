جاسم المشرَّف: عام الشعر العربي يستحضر تفرّده التليد

أكد الشاعر جاسم المشرَّف أن كل ثقافة عميقة لا يمكن لها أن تتطور بدون الاندماج مع تراثها القديم؛ لتستلهم منه التفرّد، وتنتقي الخصوصية التي تميزها عن غيرها، مشيراً إلى أن غياب الخصوصية يؤدي في كثيرٍ من الأحيان لمحاكاة ثقافات أخرى والنسخ والتقليد منها بصورة فجة.

عام الشعر العربي

وقال: “مبادرة وزارة الثقافة بتسمية العام الحالي 2023م بـ “عام الشعر العربي” مبادرةً قيمة؛ تعيد قراءتنا لتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا بطريقة متجددة ومركزة؛ مُعيدةً للشعر العربي عنفوانه التليد وألقه المجيد”.

وأضاف: “من المنتظر أن تحيل المبادرة تشعبات الشعر المتناثرة إلى نواة مركزة؛ تُسهِّل للمتلقي والدارس صعود قممه، والسير في سهوله وتعرجاته، مُتيحةً لهم الكلمات المفتاحية التي تمثل مركز الجذب والقوة في نصوصنا الأدبية، والكشف عن التاريخ الحضاري الذي يتوارى خلف مجاز كلماته”.

العمل الأدبي

وذكر المشرَّف بأن أهم عنصرين يجب أن يحظى بهما العمل الأدبي هما: الحيوية، والعمق، وقال: “الإفراط في التعاطي مع أحدهما دون الآخر يُفقد المنجز الأدبي عامة والشعري خاصة؛ قيمته وأثره؛ مما يستدعي دراسة تراثنا الشعري، ووضع نتائج تلك الدراسات أمام المبدع لتغذية تجربته، وتصحيح مسيرته”.

وأشار إلى أن للشعر ارتباطاً وثيقاً بتاريخ كل حضارة بشرية؛ منها ما عاشت على أرض الجزيرة العربية، وتابع: “يعد فصل الشعر عن تاريخ هذه الجزيرة كفصل شريانها الحيوي الذي يمد قوامها ومقامها، وجوداً وتاريخاً؛ فيكفي لهذه البلاد فخراً أن هوية النص الشعري العربي التأسيسي في غالبه يعود إليها”.

يذكر أن وزارة الثقافة أعلنت مبادرة تسمية العام الجاري بـ “عام الشعر العربي”، احتفاءً بالقيمة المحورية للشعر في الثقافة العربية، وانطلاقاً من تأثير الجزيرة العربية التي كانت وما تزال موطناً للشعر والشعراء، ومصدراً لروائع أدبية ذات موقعٍ راسخٍ في الحضارة الإنسانية.