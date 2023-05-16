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للعام الجامعي 1445هـ

جامعة الباحة تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
جامعة الباحة تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الباحة موعد فتح بوابة القبول للتقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ، علماً بأن الدراسة ستبدأ في بداية الفصل الدراسي الأول 1446/1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– ماجستير التربية في الموهبة والإبداع.
– ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
– ماجستير التربية في التربية البدنية.
– ماجستير التربية في التربية الفنية.
– ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم.
– ماجستير التربية في القيادة التربوية.
– ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.
– ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
– ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.
– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
– الماجستير في المحاسبة.
– ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.
– ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.
– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية.
– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.

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للاطلاع على دليل القبول:

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ملاحظة:

– تؤكد جامعة الباحة على الجميع بضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها، علمًا بأنه لن يدخل في المفاضلة من لم يحقق الشروط المنصوص عليها في دليل القبول لمرحلة الماجستير.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/11/09هـ الموافق 2023/05/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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