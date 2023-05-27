جدة بروميناند .. تجربة متكاملة من المتعة طوال العام

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تتيح فعاليات جدة بروميناند تجربة متكاملة من المتعة للزوار والسائحين، في الفن والتسويق والترفيه وقطاع المطاعم الفاخرة.
أسعد الأوقات يقضيها الزائر والسائح على أنغام أمواج البحر الأحمر الساحرة، كما يوجد في جدة بروميناند ممشى بحري عالمي لهواة رياضة المشي والتأمل.
وأوضحت جدة بروميناد Jeddah Promenade ، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الدخول للمنطقة مجاناً طول العام.