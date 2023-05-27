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الفن والتسويق والترفيه وقطاع المطاعم الفاخرة

جدة بروميناند .. تجربة متكاملة من المتعة طوال العام

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
جدة بروميناند .. تجربة متكاملة من المتعة طوال العام
المواطن - فريق التحرير

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تتيح فعاليات جدة بروميناند تجربة متكاملة من المتعة للزوار والسائحين، في الفن والتسويق والترفيه وقطاع المطاعم الفاخرة.

ممشى بحري عالمي

أسعد الأوقات يقضيها الزائر والسائح على أنغام أمواج البحر الأحمر الساحرة، كما يوجد في جدة بروميناند ممشى بحري عالمي لهواة رياضة المشي والتأمل.

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الدخول مجانا طوال العام

وأوضحت جدة بروميناد Jeddah Promenade ، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الدخول للمنطقة مجاناً طول العام.

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