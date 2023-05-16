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استخراج الجسم باستخدام لاقط الأجسام الغريبة دون مضاعفات

جراحة دقيقة لاستخراج جسم غريب من قاع لسان مسنة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
جراحة دقيقة لاستخراج جسم غريب من قاع لسان مسنة
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي مختص في جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ، من استخراج ” جسم غريب ” من قاع لسان مسنة تبلغ من العمر 64 عاماً في عملية جراحية طارئه دقيقة.

جراحة عاجلة ودقيقة

وأكدت صحة جدة أن المريضة راجعت قسم الطوارئ بالمجمع الطبي وهي تشتكي من آلام تحت اللسان، و فور وصولها تلقت الإسعافات الأولية وأُجريت لها كافة الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية و الإشعاعية اللازمة، ومنها الأشعة المقطعية التي أظهرت وجود جسم غريب في بداية الحلق تحت الفك السفلي، مما استدعى إستدعاء فريق جراحة الوجة والفكين لمباشرة الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة بشكل طارئ، لخطورة ذلك على المريضة .

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استقرار حالة المريضة

وقرر الفريق الطبي المعالج للحالة على الفور ضرورة التدخل الطارئ لاستخراج الجسم الغريب الذي يبلغ طوله 2.2 سنتيمترات، و -بفضل الله- تم استخراج الجسم باستخدام لاقط الأجسام الغريبة دون حدوث مضاعفات، بعد استقراره في بداية الحلق تحت الفك السفلي، والذي يحتاج إلى مهارة طبية دقيقة، حيث أستغرقت العملية ساعتين و تكللت بالنجاح، بعدها وضعت المسنة تحت الملاحظة والعناية الطبية الحثيثة لتقديم الرعاية الطبية لها، قبل السماح لها بمغادرة المجمع الطبي بعد استقرار حالتها الصحية و الاطمئنان عليها، و خروجها من المستشفى بعد يومين من إجراء العملية.

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يذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال، حيث أجرى 40 عملية جراحية خلال الربع الأول فقط من العام الجاري 2023م.

 

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