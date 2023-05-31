جماهير الاتحاد تخطف الأنظار باحتفالها بالتتويج بـ دوري روشن

خطفت جماهير نادي الاتحاد الأنظار باحتفالها المميز بالتتويج بلقب دوري روشن، وذلك عند حلول الدقيقة الـ80 من عمر مباراة الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC مقطع فيديو جانبًا من احتفال جماهير العميد بالتتويج بلقب دوري روشن.