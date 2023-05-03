جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، لاعبي العميد وذلك بعد الخسارة مساء اليوم الأربعاء من نادي التعاون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وانتقدت الجماهير لاعبي العميد بسبب ما وصفوه بالرعونة في إنهاء الهجمات التي أُتيحت لهم حيث أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة مناسبة لتسجيل الهدف الثاني في شباك التعاون، ثم بعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز التعاون بنتيجة 2/ 1.

وطالبت الجماهير لاعبي العميد بالتركيز فيما هو متبقٍّ من مباريات في دوري روشن، منعًا لصعود النصر وخطف الصدارة.

ملخص مباراة التعاون والاتحاد

ونجح اللاعب فهد الرشيدي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف سكري القصيم الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ68، ثم نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تقليص الفارق للعميد في الدقيقة الـ77.

وأهدر المغربي حمدالله فرصة تسجيل هدف التعادل للعميد في اللحظات الأخيرة، ليفوز سكري القصيم بنتيجة 2/ 1.

وبعد الفوز، أصبح رصيد سكري القصيم 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في المركز الأول.